Uusioversioiden tuloa ei voi estää: päivitetty Resident Evil 4 työn alla

Resident Evil -pelisarjalla menee lujaa. Viime vuonna julkaistiin uudistettu version Resident Evil 2:sta, tämän kuun alussa tarjolle saatiin päivitetty Resident Evil 3 ja kuuleman mukaan uusioversio Resident Evil 4:stä siintää jo horisontissa.

VGC-sivuston lähteiden mukaan projektia työstää vuonna 2018 perustettu M-Two-studio, jonka on perustanut entinen PlatinumGamesin johtaja Tatsuya Minami. Pelillä on saman lähteen mukaan sekä Resident Evil -pelit työstäneen Capcom-pelitalon sekä alkuperäisen nimikkeen ohjanneen Shinji Mikamin hyväksyntä.

Pelisarja ei ole vieras M-Twolle, sillä se auttoi Red Works -studiota kehittämään juuri julkaistua Resident Evil 3:a Capcomin ohella.

Julkaisuajankohdaksi tulevalle nimikkeelle arvioidaan VGC:n jutussa laveasti vuosi 2022, joten aivan heti pelaamaan ei näillä näkymin päästä. Virallista infoa ei ole tarjolla lainkaan, joten tietoihin voi suhtautua hienoisella varauksella.

Resident Evil 4 on edeltäviä osia toiminnallisempi kokonaisuus. Juonikuviot vievät pelastamaan Yhdysvaltain presidentin tytärtä länsieurooppalaisesta kylästä, jonka asukkaissa on jotain selkeästi pielessä. Nimike on julkaistu monelle eri alustalle, mutta sitä ei ole vielä suoranaisesti uudistettu uudempaa rautaa silmällä pitäen.