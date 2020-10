Leffaruletti pyörii holtittomasti – koronaviruksen siirtämät ensi-iltapäivät listattuna

Maailmalla jylläävä koronapandemia siirtää lähes kaikki isommat ensi-iltapäivät hamaan tulevaisuuteen saakka.

Viimeisimpänä siirtyvien ensi-iltojen pitkään listaan voi lisätä The Batmanin, joka loikkasi kertaheitolla vuoteen 2022 saakka. Warner Bros. -studio on sotkenut kuvioitaan muutoinkin laajalti lykkäämällä niin The Flashin, Shazam! 2:n ja Black Adaminkin ensi-iltoja. Positiivisena yllättäjänä aika-avaruutta kintaalla osoittava The Matrix 4, jonka julkaisua aikaistettiin ensi vuoden loppuun.

Muiden studioiden siirtyjistä mainittakoon A Quiet Place Part II, Avatarin neljä jatko-osaa, Black Widow, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Candyman ja viimeisimpänä hartaasti odotettu Dune, jonka uudeksi ensi-illaksi on määritetty 1. lokakuuta 2021.

Alla vielä lista muutamia valikoituja siirtyjiä tällä hetkellä tiedossa olevien ensi-iltapäivien kera: