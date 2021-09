Controlin päivityshässäkästä on opittu: Alan Wake Remastered ehostuu uudelle raudalle ilman säätämistä

Alan Wake Remastered päivittyy sukupolvelta toiselle huomattavasti studion edellistä peliä, Controlia, vaivattomammin.

Alan Waken kotisivuilla vastaillaan usein kysyttyihiin tiedusteluihin odotetun Remastered-painoksen tiimoilta. Ytimekkäissä vastauksissa kerrotaan pelin päivittyvän maksutta uudelle konsoliraudalle, joskin luonnollisesti saman tuoteperheen sisällä. Myös pelin fyysisen version voi päivittää PS5:lle siirryttäessä digitaaliseen painokseen, mikäli konsolista sattuu uupumaan esimerkiksi levyasema. Xboxin puolella tuetaan Smart Deliveryä, joka takaa sen, että käytössä on aina pelin paras mahdollinen versio.

Samainen FAQ-osio paljastaa muitakin yksityiskohtia Alan Wake Remasteredista. Kyseessä on siis pelillisesti täysin sama versio kuin vuosikymmen takaperin, mutta visuaalisella puolella parannuksia on toki heitelty mukaan. Esimerkiksi hahmomallit ja ympäristöt ovat saaneet selkeästi aiempaa yksityiskohtaisemmat kuosit. Taannoin kerrottiin lisäksi, että alkuperäisseikkailun tuotesijoittelu on heitetty romukoppaan, joten Verizonin mainoksia tai Energizerin paristoja ei tällä kertaa nähdä.

Alan Wake Remastered julkaistaan lokakuun 5. päivä PC:lle (Epic Store) sekä PlayStation- ja Xbox-tuoteperheille.

