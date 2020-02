Cyberpunk 2077 pelattavissa GeForce NOW -palvelun kautta heti julkaisupäivänä

Nvidia ilmoitti Cyberpunk 2077:n olevan GeForce NOW'n valikoimassa heti julkaisun yhteydessä.

Cyberpunk 2077:n julkaisu on lykkääntynyt muutamaan otteeseen. Kun CD Projektin odotettu toimintaseikkailu viimein ilmestyy oletettavasti tämän vuoden syyskuussa, on Nvidialla etulyöntiasema muihin pelisuoratoistopalveluihin verrattuna. Nvidia kehottaa ostamaan Cyberpunk 2077:n Steamista ja suoratoistamaan sitä palvelunsa kautta. GeForce NOW'n perustajajäsenyyden tilanneet voivat nauttia pelin tukemasta RTX-teknologiasta, riippumatta oman näytönohjaimen yhteensopivuudesta. CD Projekt on kertonut Cyberpunk 2077:n tulevan Google Stadialle vasta PC- ja konsolijulkaisun jälkeen.

Viimeisimmän tiedon mukaan Cyberpunk 2077 ilmestyy PC:lle ja konsoleille 17. syyskuuta.