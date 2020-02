No Man's Sky: Living Ship – kasvata oma orgaaninen avaruusaluksesi

No Man's Skyn uusin päivitys Living Ship laittaa nimensä mukaisesti pelaajan rakentamaan elollista avaruusalusta.

Massiivisten päivitysten aika näyttäisi olevan ohi ja Living Ship tarjoaakin pienemmän mutta hiotumman sisällön. Pelaaja rakentaa elollisen avaruusaluksen, jota tulee hoitaa sen ominaisuuksien parantamiseksi. Alusten kanssa päästään tutkimusmatkalle läpi moniosaisen kampanjan, jossa setvitään biologisen avaruusaluksen syntyyn johtaneita Korvax-kokeita.

No Man's Skyn suosio koki mahalaskun julkaisuaan edeltäneen hehkutuksen jälkeen, ja useiden odotettujen ominaisuuksien puuttuminen sai jopa monet ennakkotilaajat jättämään koko pelin. Hello Games vastasi kritiikkiin tuomalla parannuksia jättipäivitysten muodossa. Vuonna 2018 ilmestynyt No Man’s Sky Next ja viime vuoden lisäys No Man’s Sky Beyond olivat molemmat sisällöllisesti laajoja päivityksiä sekä toivat useita muutoksia. Muun muassa No Man’s Sky Online lisättiin mahdollistamaan pelaajien yhteistyö ympäri universumin.

Indie-toimintaseikkailu No Man's Sky julkaistiin PlayStation 4:lle ja PC:lle elokuussa 2016. Kaksi vuotta myöhemmin tutkimusmatkailemaan päästiin myös Xbox Onella.