Sony peruu osallistumisensa PAX East -tapahtumaan – syynä huoli koronaviruksen leviämisestä

Sony on päättänyt jättää ensi viikon PAX East 2020 -tapahtuman väliin koronaviruksen vuoksi.

Erityisesti Kiinassa jylläävä, mutta sittemmin myös muualle maailmaan levinnyt koronavirus huolettaa Sonyä siinä määrin, että konsolivalmistajaa tai sen yksinoikeuspelejä ei nähdä lainkaan PAX Eastissa. Alkuperäisissä suunnitelmissa oli rahdata Bostoniin näytille monen muun ohella ainakin järjettömän odotettu The Last of Us: Part II, Media Moleculen Dreams sekä VR-rymistely Iron Man VR.

Koronavirus näkyy muullakin tavoin konsolirintamalla. Esimerkiksi peliturnauksia on jouduttu laajalti perumaan, minkä lisäksi huolet konsoleiden hidastuvista tuotantolinjoista siintävät taatusti monen laitevalmistajan mielessä.