The Elder Scrolls IV: Oblivionin uusioversio paljastunee tänään kello 18:00 – julkaisukin saattaa tapahtua samassa hötäkässä

Viime aikojen heikoimmin varjeltu salaisuus pelialalla on ollut The Elder Scrolls IV: Oblivionin uusioversio – tähän saataneen varmistus aivan pian.

The Elder Scrolls IV: Oblivionin ehostetusta painoksesta on huhuiltu jo pitkään, viimeisimpänä kuvakaappauksia kaiveltiin sitä työstävän Virtuousin omilta kotisivuilta. Nyt IV-numerolla varustettu video odottelee julkistustaan YouTubessa, moinen on ajoitettu esitettäväksi Suomen aikaa kello 18:00. Lienee sanomattakin selvää, että The Elder Scrolls IV: Oblivion sieltä on tulossa.

Klassikkoropelluksen uusioversion julkaisuajankohdastakin on saatu vihjailuja. Rohkeimmat livertelijät ovat väittäneet, että peli saapuisi Game Pass -palveluun välittömästi julkistuksensa yhteydessä tai viimeistään myöhemmin kuluvan viikon aikana.

Virittäydy siis Bethesdan YouTube-kanavalle kello 18 alkaen, tai katso lähetys suoraan alle upotetun videoikkunan kautta.