PlayStation Plus -katalogin huhtikuun lisäykset paljastettiin – Extra- ja Premium-tason tilaajille tiedossa reilusti uutta pelattavaa

The PlayStation Plus Game Catalogue for April includes:

➕ Kena: Bridge of Spirits

➕ Doom Eternal

➕ Riders Republic

➕ Slay the Spire

… and many more. The full lineup: https://t.co/uM8mUrrhjD pic.twitter.com/9XPYHM9C6F

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) April 12, 2023