Double Finen syväluotaava dokumenttisarja esittelee pelinkehityksen inhimillistä puolta ja kertoo, miten Psychonauts 2 syntyi

Amerikkalainen pelistudio Double Fine Productions julkaisi dokumenttisarjan Psychonauts 2:n kehitystaipaleesta.

Double Fine PsychOdyssey kertoo studion johtajan eli Tim Schaferin johdolla pelin tarinan aina ideointi- ja joukkorahoitusvaiheesta alkaen, minkä lisäksi sarjassa käsitellään niin ensimmäisen Psychonautsin kuin sen VR-jatko-osa Psychonauts in the Rhombus of Ruinin kehityskaarta. Tuotantoyhtiö kuvasi vuosien saatossa yli 5000 tuntia materiaalia, josta syntyi lopulta 32-osainen ja päälle 20-tuntinen eepos. Double Fine kertoo verkkosivuillaan PsychOdysseyn käyvän läpi koko pelinkehitystä koskevan tunneskaalan aina valtaisasta innostuksesta alhaisimpaan ahdistukseen.

Teos on tuotettu yhteistyössä 2 Player Productionsin kanssa, joka oli mukana tuottamassa myös aiempaa, Broken Agen luomisprosessista kertovaa Double Fine Adventure! -sarjaa. Double Fine PsychOdyssey on katsottavissa YouTubessa ja pelistudion omilla verkkosivuilla.

Omintakeinen Psychonauts-tasoloikka julkaistiin alun perin vuonna 2005 PlayStation 2:lle, PC:lle ja Xboxille kehujen saattelemana, mutta myynnit jäivät melko laihoiksi. VR-seikkailu Psychonauts in the Rhombus of Ruin näki päivänvalon PlayStation VR:llä vuonna 2017 sekä HTC Vive- ja Oculus Rift -kakkuloilla vuonna 2018, kun taas täysiverinen jatko-osa Psychonauts 2 julkaistiin PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-laitteille vuonna 2021.

"Games are miracles made of spaghetti, dreams, and a lot of grit. You never know what will happen from week to week." – Double Fine Productions

