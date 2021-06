: The Dark Pictures Anthology -kauhusarjan seuraava osa House of Ashes ilmestyy lokakuussa

The Dark Pictures Anthologyn kolmas osa House of Ashes julkaistaan 22. lokakuuta.

Irakin sodan alkuun sijoittuva kauhuseikkailu pistää pelaajat taas kamppailemaan kuolettavia monstereita ja selittämättömiä voimia vastaan. Sarjan kaksi edellistä osaa ovat Man of Medan ja Little Hope. Lisätietoa tulevasta House of Ashes -kauhuilusta voi lukea ennakostamme.

House of Ashes julkaistaan PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series S|X:lle sekä PC:lle. Ennakkotilaajat pääsevät heti julkaisussa käsiksi The Curator's Cut -moodiin.