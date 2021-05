Sivilisaation kehto on myös monstereiden temmellyskenttä – ennakossa The Dark Pictures Anthologyn seuraava osa House of Ashes

Supermassive Gamesin tekemä ja Bandai Namcon julkaisema The Dark Pictures Anthology -sarja keskittyy nimensä mukaisesti yksittäisiin kauhutarinoihin, joiden keskiössä ovat joka kerta uudet hahmot ja synkkyydet. Edelliset osat – Man of Medan ja Little Hope – tarjosivat viihdyttävää jännitystä pienistä ongelmistaan huolimatta.

KonsoliFIN pääsi tutustumaan tänä vuonna julkaistavaan House of Ashes -osaan ennalta nauhoitetun videoesittelyn muodossa.

Tapahtui vuonna 2235 eKr.

Sarjan kolmas palanen House of Ashes keskittyy Lähi-itään, Irakin sodan alkuun vuoteen 2003. Ryhmä Yhdysvaltojen upseereita ja sotilaita lähetetään etsimään huhuttuja massatuhoaseita Irakin maaseudulle. Väijytyksen seurauksena joukot päätyvät tuhansia vuosia unohduksessa olleeseen maanalaiseen temppeliin, jonka pimeydessä vaanivat verenhimoiset pedot.

– Etsimme aina uusia tapoja yllättää ja pelotella pelaajia, kertoo Game Director Will Doyle.

Jokainen The Dark Pictures Anthology -sarjan peleistä nojaa johonkin oikeaan legendaan tai myyttiin. Siinä missä edellinen osa haki vaikutteita Salemin noitavainoista, House of Ashes lainaa tarustoa Mesopotamiasta, Akkadin valtakunnasta. Aluetta kutsutaan sivistyksen kehdoksi. Hallitsija Naram-Sin julisti tarinan mukaan itsensä kaikkivaltiaaksi suututtaen oikeat jumalat, jonka seurauksena langetettu kirous tuhosi valtakunnan polvilleen. Rauhantarjouksena rakennettu valtava temppeli ei auttanut, vaan se jäi ajan saatossa aavikon alle unohduksiin.

Aiemmin julkaistu kiusoittelutraileri.

– Inspiraation lähteitämme ovat Akkadin tapahtumien lisäksi elokuvat Aliens, Predator ja The Descent, kuten myös Myös H.P. Lovecraftin At the Mountains of Madness -klassikkoteos.

– Olemme kuunnelleet yhteisöltä saatua palautetta ja tuoneet muutamia uudistuksia peliin. Lukitut kamerakulmat on korvattu vapaalla kameralla, joten ympäristöjen tutkimisen pitäisi olla luonnollisempaa kuin aiemmin, Doyle jatkaa.

Tämän lisäksi kampanjaan on lisätty vaikeustasovaihtoehtoja, jotta jokainen voisi nauttia tarinasta oman taitotasonsa mukaan. Reaktiotestien nopeutta pystyy myös säätämään.

Tuttu ja lähes turvallinen tarjonta

Konsepti on muuten pysynyt suhteellisen samana. Viiden hahmon kohtalot ovat pelaajan käsissä keskellä taistelua elämästä ja kuolemasta. Ryhmä koostuu CIA:ta edustavasta Rachel Kingistä (Ashley Tisdale), hänen aviomiehestänsä Eric Kingistä sekä upseeri Jason Kolchekista ja rivimies Nick Key’sta. Joukon täydentää irakilaisupseeri Salim Othman.

– House of Ashes on ennen kaikkea tarina lojaalisuudesta, velvollisuudesta ja luottamisesta. Yhteistyö on voimaa. Erimielisyyksien ja kansallisuuksien pitää jäädä taustalle, jos ryhmä aikoo selvitä klaustrofobisesta luolastosta hengissä, Doyle kertoo.

Jason ja Nick yrittävät pelastaa sotamiestä – turhaan.

Tarjolla on useita loppuratkaisuja, sillä sarjalle tyypilliseen tapaan kuka tahansa voi kuolla. Peli sisältää samat pelitilat kuin kaksi edellistä julkaisua: Tarinan voi läpäistä kahdestaan verkon yli, ja Movie Night -moodissa maksimissaan viisi ihmistä pelaa kampanjaa samalta sohvalta. Yksinpelistä pääsee nauttimaan niin Theatrical kuin myös Curator’s Cutin muodossa.

– Jälkimmäinen tarjoaa vaihtoehtoisia perspektiivejä tapahtumiin ja on julkaisussa saatavilla vain ennakkotilaajille, Doyle vahvistaa.

Lyhyt maistiainen jättää toivomaan lisää

Pelin alusta nähdyn kohtauksen perusteella pelattavuus on kameraa lukuun ottamatta pysynyt samana. Kesken taistelun tiimi putoaa maan alle, jonka seurauksena he ovat erillään toisistaan. Ensimmäinen tavoite onkin löytää tiensä pois sokkeloisesta luolastosta ja saada ryhmä takaisin kokoon. Nopeasti käy kuitenkin selväksi, etteivät amerikkalaissotilaat ole yksin temppelin käytävillä, vaan pimeydessä vaanii jokin kuolettava ja luonnoton. Alun osuuden Theatrical Cutissa pelaaja ohjaa Nickiä, Curator’s Cutissa tapahtumat koetaan Jasonin näkökulmasta.

Pelaajalla on nyt myös taskulampulle oma nappi.

On mielenkiintoista nähdä, miten vapaa kamera vaikuttaa yleiseen jännityksen luontiin ja säikähdyksiin, sillä tekijöillä ei ole enää samanlaista kontrollia pelaajan tekemisiin ja huomiokohtiin. Ratkaistaanko ongelma lisäämällä välivideoita, se jää nähtäväksi. Yksi sarjan ongelmista on ollut hieman kömpelö näyttely ja hahmojen keskinäisen interaktion uskottavuus. Hyvin lyhyen videon perusteella samaa kulmikkuutta näkyy edelleen Jasonin ja Nickin keskusteluissa.

Ehkä loppuvuodesta

Joka tapauksessa yhteistyön voimaan luottavan kauhuseikkailun verinen jatko vaikuttaa lupaavalta – paransihan Little Hope debyyttiosasta huomattavasti. Ympäristöksi valikoitunut Lähi-itä ja sen mytologiat ovat harvaan käytetty inspiraatiolähde, joten toivottavasti studio hyödyntää sitä hyvin ja kunnioitettavasti.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes julkaistaan tänä vuonna PC:lle sekä PlayStation- ja Xbox-konsoleille. Uuden sukupolven konsoliversiot tarjoavat lupausten mukaan parempaa suorituskykyä.