Kotimainen Control, tuo kehuja ja palkintoja kerännyt peli, on saatavilla Epic Games Storesta ilmaiseksi rajoitetun ajan

Kotimaisen Remedy-studion Control on saatavilla ilmaiseksi Epic Games Storesta.

Toimintanimike on PC-pelaajien ilona yhteensä viikon verran, mikä tarkoittaa sitä, että nimike on hintalaputtomana aina ensi torstaihin kello 18 asti. Lataussivulle pääsee klikkaamalla tästä.

Control on kerännyt kehuja sekä pelaajilta että medialta. Sivustollamme nimike on nähty arvostelussa kahdesti: Jaakko ei ollut samaa mieltä kehuvien näkemysten kanssa, mutta Tero sen sijaan nautti The Oldest Housessa seikkailemisesta.