Pahvilaatikko uuden trailerin tähtenä – Death Stranding: Director's Cut julkistettiin hiippailuun vihjailevalla videolla

Death Strandingin taru ei ole vielä lopussa, sillä peli saapuu PlayStation 5:lle uuden version muodossa.

Nimen Death Stranding: Director's Cut saanut julkaisu vahvistettiin virallisesti eilisessä Summer Game Fest -show'ssa, jossa pelin luojana häärivä Hideo Kojima vieraili.

Uudesta versiosta nähtiin traileri, joka keskittyi pahvilaatikkoon ja joka oletettavasti vihjaili hiippailumekaniikkoihin. Seikkailua on Kojima Productions -studion twiitin mukaan laajennettu ja remasteroitu, minkä lisäksi odottaa sopii entistä parempaa ulkoasua.

Sen tarkempia tietoja ei vielä ole selvillä, mutta lisäinfoa on lupa odottaa kuultavan myöhemmin. Sitä odotellessa voi lukaista arviomme PlayStation 4 -versiosta (klik) ja PC-julkaisusta (klik).

From legendary game creator Hideo Kojima comes a genre-defying experience, DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, now expanded and remastered for the PlayStation 5 console.

More info coming soon!

New Teaser Video:https://t.co/a1dVgrVHpe#DeathStrandingDC #KojimaProductions #PS5

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 10, 2021