: Square Enixin lehdistötilaisuudessa saatiin lisäinfoa syksyllä julkaistavasta Life is Strange: True Colorsista

Square Enix Presents -esittelytilaisuudessa nähtiin uutta pelikuvaa tulevasta Life is Strange: True Colorsista.

Idylliseen Haven Springsin kaupunkiin sijoittuvan pelin pääosassa on sijaisperheessä nuoruutensa viettänyt Alex Chen. Tilaisuudessa nähty Power & Consequence -traileri esittelee Alexin empatiaan rinnastettavan kyvyn tuntea ihmisten tunnetiloja ja sitä kautta jopa ajatuksia. Veljen kuolema pakottaa päähenkilön kohtaamaan aiemmin kirouksena pitämänsä voimat, jotta epäselvissä olosuhteissa tapahtuneen tragedian taustat tulisivat julki. Mukana tarinassa on Before the Storm -osasta tuttu Steph Gingrich. Alexin lauluosuudet esittää nouseva artistinimi mxmtoon.

Life is Strange: True Colors ei ole aiempien osien tapaan episodipohjainen. Teos julkaistaan syyskuun 10. päivä Xboxin Onelle, Xbox Series S|X:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Stadialle ja PC:lle.