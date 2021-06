: Tomb Raider -kehittäjän uutukainen on Marvel's Guardians of the Galaxy – julkaisu häämöttää jo lokakuussa

Square Enix julkisti Eidos-Montréalin työstämän Marvel's Guardians of the Galaxy -toimintaseikkailun.

Kanadalaisstudio jatkaa Avengers-pelin jälkeen Marvel-hahmojen parissa. Guardians of the Galaxyä on kuitenkin työstetty jo useampi vuosi, minkä lisäksi se poikkeaa suuresti pelitalon edellisestä nimikkeestä.

Tällä kertaa kyseessä on täysin yksinpelattava toimintaseikkailu, päätähtinään sarjakuvista ja elokuvista tutut ikoniset sankarit. Pelaajan kontolla on ohjata alusta loppuun Star-Lordia ja valjastaa tämän avuksi vanhat tutut Rocket, Groot, Gamora ja Drax. Taistelun lomassa nelikkoa voi määrätä tekemään omia superliikkeitään, minkä lisäksi Peter Quill itse hallitsee ainakin lentobuutsien ja blaster-pyssynsä käytön – korvalappustereoiden ja kasarihittien voimaa unohtamatta. Mukana on runsaasti lisensoituja kappaleita, bändeistä mainittiin ainakin Kiss, Iron Maiden, Bonnie Tyler, Wham!, Blondie, Pat Benatar sekä taistelunkin lomassa kuultava Joan Jett.

Juonen puolesta Eidos-Montréal ja Marvel-sarjakuviakin kynäillyt Dan Abnett ovat raapustaneet täysin oman tarinakaarensa. Pääsankareiden panokset ovatkin tällä kertaa todellakin korkealla, sillä Guardiansit itse ovat olleet mukana aiheuttamassa koko universumia uhkaavaa ketjureaktiota. Juoni etenee tästä huolimatta huumoripitoiseen tyyliin hassunhauskan läpänheiton ja naljailun siivittämänä. Pelaajan eteen heitetään myös dialogivalintoja, joiden kerrotaan vaikuttavan ainakin jossain määrin köörin sisäisiin suhteisiin ja juonen etenemiseen.

Marvel's Avengersista poiketaan suuresti myös siinä, että tällä kertaa pelin rummutetaan olevan valmis kokonaisuus heti julkaisunsa aikaan. Minkäänlaisia laajennuksia tai mikromaksuja ei siis ole missään vaiheessa luvassa, vaan kaiken sisällön kerrotaan olevan pelaajien ulottuvilla heti julkaisupäivänä.

Marvel's Guardians of the Galaxy julkaistaan lokakuun 26. päivä PC:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle sekä Xbox Series -konsolikaksikolle.

