Ensimmäinen kuva Tom Hollandista Uncharted-elokuvan Nathan Drakena julki

Pitkään kehityslimbossa ollut Uncharted-peleihin perustuva elokuva on toden totta tuloillaan. Heinäkuussa aloitetuista kuvauksista on nyt saatu kuvamateriaalia, joka näyttää miltä muun muassa Hämähäkkimiehenä tutuksi tullut Tom Holland näyttää Nathan Draken roolissa.

Oheinen kuva on peräisin Hollandin Instragram-postauksesta. Jos upotus ei toimi, klikkaa tästä.

Holland ei suinkaan ole ainoa Nathan Draken roolissa ollut henkilö, joka on bongattu kuvauspaikalla. Hahmon äänenä toiminut Nolan North on nimittäin myös käynyt pyörähtämässä paikan päällä, joskaan itse filmissä häntä ei kuulemma nähdä. Ohessa Naughty Dog -pelistudion jakama kuva.

Find someone who looks at you like Nate looks at Nate.@unchartedmovie pic.twitter.com/x189yx783o

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) October 22, 2020