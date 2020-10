Immortals Fenyx Risingin julkaisu lähestyy – Ubisoftin zeldamaisesta seikkailusta kolme traileria julki

Zeldamaista seikkailua kreikkalaisella mytologialla tarjoileva Immortals Fenyx Rising siintää jo horisontissa. Näin ollen onkin vain ja ainoastaan odotettavissa, että nimikkeestä julkaistaan lisää videomateraalia.

Tarjolla on kolme uutta klippiä, joista ensimmäinen keskittyy pelin juonikuvioihin. Kaksiminuuttinen tarinatraileri on katsottavissa alta.

Pelistä on tarjolla demo Stadia-palvelussa, joka on pelattavissa aina 29.10. asti. Tästä ilmaisesta kokeiluversiosta on julkaistu oheinen traileri.

Aloitussaaren pelikuvaa on tarjolla kolmannessa liikkuvassa kuvassa.

Ubisoftin Immortals Fenyx Rising julkaistaan päivämäärällä 3.12. Xbox Series X:lle, Xbox Onelle, PlayStation 5:lle, PlayStation 4:lle, Nintendo Switchille, Stadiaan ja PC:lle.