Elden Ringin jättilaajennus Shadow of the Erdree ylsi viikossa viiden miljoonan myynteihin

Reilut pari vuotta sitten julkaistulla Elden Ringillä riittää edelleen kiinnostusta, ainakin Shadow of the Erdtree -lisäosan myyntilukujen perusteella.

Jättilaajennus Shadow of the Erdtree julkaistiin pitkän odotuksen jälkeen viikko takaperin. Pelaajat tuntuvat odottaneen lisää pelattavaa kieli pitkällä, sillä lisäosa on käynyt kaupaksi jo yli viisi miljoonaa kertaa. Itse Elden Ring on viimeisimpien tietojen mukaan kelvannut kuluttajille yli 25 miljoonan kopion verran – suorastaan eeppinen menestys siis FromSoftwarelle ja Bandai Namcolle.

Elden Ring lisäosineen on saatavilla PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille. KonsoliFINin mielipiteitäkin jakaneen arvostelun voi lukea täältä – Erdtreen revikkaa saamme odotella vielä hetken.