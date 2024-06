Pussimäyrä nauttii edelleen massiivisesta kansansuosiosta – Crash Bandicoot -kokoelma on myynyt tähän mennessä yli 20 miljoonaa kopiota

Crash Bandicoot -trilogian remasteroitu versio on ylittänyt merkittävän rajapyykin.

Crash Bandicootin X-tilillä tiedotettiin taannoin, että vuonna 2017 PlayStation 4:lle sekä siitä seuraavana vuonna PC:lle, Switchille ja Xbox Onelle julkaistu Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy on myynyt yhteensä 20 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti.

Luvussa on mukaan laskettuna kaikkien versioiden digitaaliset ja fyysiset kappaleet, kuten alla olevasta tviitistä näkyy.

Raporttien mukaan myös neljä vuotta sitten julkaistu jatko-osa Crash Bandicoot 4: It's About Time on myynyt varsin mallikkaasti, kaikkiaan viiden miljoonan kappaleen verran. Kokonaan uutta Crash-peliä ei kuitenkaan ole toistaiseksi vahvistettu.

