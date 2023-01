The Elder Scrolls Onlinen tulevassa laajennusosassa matkataan itäiseen Morrowindiin

The Elder Scrolls Onlinen seuraava suuri laajennusosa on paljastettu elokuvallisen trailerin kera.

Necrom nimeä kantavassa laajennuksessa pelaajat pääsevät matkustamaan itäiseen Morrowindiin. Kyseisellä alueella ei olla vierailtu sitten vuoden 1994 The Elder Scrolls Arenan, joten visuaalinen ilme tulee saamaan melkoisen päivityksen. Uusien tutkittavien alueiden lisäksi luvassa on täysin uusi hahmoluokka the Arcanist, noin 30 tuntia kestävä päätarina, uusia sivutehtäviä, haasteita ja paljon muuta.

Mukavana yllätyksenä ZeniMax Online Studios tarjoaa peruspelin omistaville aiemmat laajennusosat kokeiltavaksi täysin ilmaiseksi. Jos peruspeliä ei vielä itseltä löydy, sitä pääsee helposti kokeilemaan esimerkiksi Xboxin Game Passin kautta. Kokeilujakso on voimassa tammikuun 31. päivään saakka.

Necrom julkaistaan kesäkuun 5. päivä PC:lle ja hieman myöhemmin 20. päivä Xboxin ja PlayStationin konsoleille.