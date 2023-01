Jättimenestykseksi osoittautunut The Last of Us -televisiosarja jatkuu toiselle tuotantokaudelle

The Last of Us -televisiosarja etenee toiselle tuotantokaudelleen, vahvistetaan ohjelman Twitter-tilillä.

Ensimmäisen The Last of Us -pelin tapahtumia seuraileva televisiosarja on edennyt vasta toiseen jaksoonsa. Kehuja kerännyt televisioadaptaatio on kuitenkin osoittautunut sen verran suosituksi, että toinenkin kausi on nyt vahvistettu virallisesti.

Toisen kauden tarinakaaresta ei ole vielä paljastettu sen kummempia yksityiskohtia, mutta Ellien ja Joelin edesottamusten voisi olettaa seurailevan hyvin pitkälti The Last of Us Part II:n tapahtumia. Muistakaan yksityiskohdista ei ole toistaiseksi hiiskuttu mitään.

The Last of Usin ensimmäinen kausi nähdään HBO-palvelussa yhden jakson viikkotahtia aina maanantaisin.

