The Elder Scrolls Onlinea voi pelata ilmaiseksi vielä monta päivää

The Elder Scrolls Online on parhaillaan pelattavissa maksutta kaikilla alustoilla.
PC/Mac-, Xbox- ja PlayStation-pelaajat voivat kokeilla Zenimax Onlinen suosittua MMO-peliä ilmaiseksi. Tätä edeltäviin Elder Scrolls Online -ilmaistapahtumiin osallistuneet pelaajat voivat jopa jatkaa siitä, mihin viime kerralla jäivät, menettämättä aiempaa edistymistään. Maksuton hauskanpito päättyy 12. elokuuta.
The Elder Scrolls Online -peruspeli ja 2025 Premium Edition -versio ovat myös tällä hetkellä alennuksessa. Peli julkaistiin alun perin PC:lle vuonna 2014, ja seuraavana vuonna se debytoi myös konsolilla.