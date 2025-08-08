Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

The Elder Scrolls Onlinea voi pelata ilmaiseksi vielä monta päivää
Lähettänyt Pe 08.08.2025 - 10:39 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

The Elder Scrolls Online on parhaillaan pelattavissa maksutta kaikilla alustoilla.

PC/Mac-, Xbox- ja PlayStation-pelaajat voivat kokeilla Zenimax Onlinen suosittua MMO-peliä ilmaiseksi. Tätä edeltäviin Elder Scrolls Online -ilmaistapahtumiin osallistuneet pelaajat voivat jopa jatkaa siitä, mihin viime kerralla jäivät, menettämättä aiempaa edistymistään. Maksuton hauskanpito päättyy 12. elokuuta.

The Elder Scrolls Online -peruspeli ja 2025 Premium Edition -versio ovat myös tällä hetkellä alennuksessa. Peli julkaistiin alun perin PC:lle vuonna 2014, ja seuraavana vuonna se debytoi myös konsolilla.

Pelit: 
The Elder Scrolls Online
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
PS4
Xbox One
Studiot: 
Zenimax Online Studios
Julkaisijat: 
Bethesda Softworks

