Epic jakaa tällä viikolla maksutta Into the Breach -robottimittelön.

Into the Breach on vuoropohjainen strategiapeli FTL: Faster Than Lightin kehittäjiltä. Pelaajan tulee hallita tulevaisuuden jättiläisrobotteja ja päihittää avaruusolioita.

Into the Breach on ladattavissa 10. syyskuuta asti Epic Games Storesta. Pelin saa tuttuun tapaan pitää itsellään.

KonsoliFINin viiden tähden arvostelun voi lukaista täältä: Ihmiskunnan kohtalon shakki.