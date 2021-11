Far Cry 6 -päivitys poistaa pelistä liian aikaisin sinne lipsahtaneen tehtävän

Ubisoftin on vapauttanut linjoille tuoreimman Far Cry 6 -päivityksen, joka tuo mukanaan yhtä sun toista jännää.

Päivitys poistaa pelistä Dani & Danny vs Everybody -nimellä kulkevan tehtävän, joka on humpsahtanut pelaajien ulottuville suunniteltua aiemmin. Danny Trejon tähdittämä missio tulee toki tarjolle myöhempänä ajankohtana, kuten tarkoitus oli. Mukana on luonnollisesti runsaasti bugikorjauksia, suorituskykyparannuksia ja muita elämää helpotavia ehostuksia. Paketin koko vaihtelee alustasta riippuen aina Xbox Onen 13 gigatavusta PlayStation 5:n 90 gigaan saakka. Tarkempaa tietoa Ubisoftin patch notesista, täältä.

KonsoliFINin neljän tähden Far Cry 6 -arvostelun voi lukea täältä. Peli on julkaistu PC:lle, Lunalle, Stadialle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.