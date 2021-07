FIFA 22 herättää närää pelaajissa: PC-version uudistukset todella vähissä, päivitys konsolisukupolvelta toiselle maksaa

Vastikään julkistettu FIFA 22 on herättänyt julkaisunsa jälkimainingeissa närää pelaajissa.

FIFA 22:n suurimmaksi uudistukseksi on rummutettu hahmomallinnusta parantavaa HyperMotion-teknologiaa. Moinen ominaisuus on kuitenkin käytössä ainoastaan Stadialla ja Xbox Series S|X- ja PlayStation 5 -versioissa – näin ollen PC-versio on siis käytännössä samalla viivalla vanhan sukupolven konsoleiden kanssa. Ominaisuutta ei ole myöskään suunnitelmissa lisätä julkaisun jälkeen.

Konsolipuolella puolestaan suuttumusta on herättänyt FIFA 22:n päivittäminen vanhalta raudalta uudemmalle. Viime vuonna prosessin sai hoitaa ilman erillistä maksua, mutta nyt ominaisuus on mukana vain pelin suolaisen hintaisessa Ultimate Edition -painoksessa.

Viimeisimpänä hämmennyksen aiheena FIFA 22:n on raportoitu olevan mahdollista asentaa vain yhteen laitteeseen per ostotapahtuma. Tämän hämmentävän ratkaisun Electronic Arts on kuitenkin ehtinyt jo kumota, vaikka tiedote siitä oli jo aiemmin selkeästi mainittuna tuotteen Steam-sivulla.

FIFA 22 julkaistaan lokakuun 1. päivä.