Final Fantasy XIV:n PlayStation 5 -versio päivättiin virallisesti

Square Enix vahvisti, että Final Fantasy XIV:n PlayStation 5 -versio julkaistaan 25. toukokuuta.

Final Fantasy XIV:n täysi PS5-versio näkee päivänvalon yhtä aikaa 5.55-päivityksen kanssa. Kyseessä on viimeinen merkittävä päivitys, joka johtaa tulevaan Endwalker-laajennukseen.

Päivitetty versio starttasi beetavaiheensa jo huhtikuussa, ja on ollut siitä lähtien pelattavissa PS5:llä taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta. Virallinen julkaisupäivä merkitsee siis enemmän muodollisuutta kuin uutuuden ilmestymistä.

► Final Fantasy XIV -laajennus Endwalker vie pelaajat kuun kamaralle – julkaistaan myös PlayStation 5:lle

The official service for the PlayStation®5 version of #FFXIV will also start on Tuesday, May 25! pic.twitter.com/tapInAtRSz

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) May 16, 2021