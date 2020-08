Firewatch-elokuva näyttää elonmerkkejä – filmille uudet tuottajat

Kehuttuun Firewatch-peliin perustuva elokuva on ollut enemmän tai vähemmän kehitteillä jo vuosia. Nyt näyttää siltä, että projekti on nytkähtänyt eteenpäin, sillä tuotokselle on löytynyt uusi tuottajataho.

Indietuotannoilla kunnostautunut Snoot Entertainment lyö viisaat päät yhteen pelin kehitelleen Campo Santon kanssa. Filmin oikeudet olivat aiemmin Good Universe -studiolla, mutta yrityskauppojen myötä oikeudet palasivat takaisin Campo Santolle. Snoot Entertainmentin aiempia rainoja ovat muun muassa Blindspotting ja Little Monsters.

Tuottajina toimivat Snoot Entertainmentin puolella toimivat Keith Calder ja Wu Calder, kun taas Campo Santon puolelta samaa pestiä hoitavat Sean Vanaman sekä Jake Rodkin.

"Firewatch on upea saavutus, kaunis ja sydäntä särkevä taideteos”, kertoo toinen Caldereista. "Olen iloinen, että Sean ja Jake antavat meidän pilata täydellisen videopelinsä muuttamalla sen elokuvaksi ja/tai TV-ohjelmaksi."

Vuoteen 1989 sijoittuva peli asettaa pelaajansa Henry-nimisen elämän kolhiman hahmon saapikkaisiin, kun tämä aloittelee urakkaansa Wyomingin metsäalueen palovartijana. Tunnelmallisessa teoksessa lähestulkoon ainoana ihmiskontaktina toimii esimies ja kollega Delilah, joka hänkin kohdataan vain äänenä radiopuhelimessa.

Vuonna 2016 julkaistu arvostelumme (klik) kuvailee tuotosta hidastempoiseksi draamaksi, jonka vahvin osa-alue on sen käsikirjoitus. Olemme myös aiemmin todenneet blogikirjoituksen (klik) merkeissä, että Firewatch-elokuvalla on potentiaalia olla jotain todella mainiota.