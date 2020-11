Friday the 13th: The Game -palvelimet suljetaan tässä kuussa

Friday the 13th: The Game saa viimeisen päivityksensä tässä kuussa, ja sen omat palvelimet suljetaan.

Kustantaja Gun Interactive ilmoitti, että Friday the 13th: The Game on jatkossa pelattavissa vertaisverkon (P2P) pikapelillä ja yksityismatseissa. Tietokantapalvelimet pysyvät aktiivisina, joten myös pelaajien tiedot säilyvät.

Vuonna 2017 julkaistun kauhupelin viimeisen päivityksen kerrotaan korjaavan "pitkän luettelon pelaajaongelmista".

