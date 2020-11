Overwatchin ja World of Warcraftin toksisuus on vähentynyt koneoppimisen ansiosta

Blizzard päivitti tämän vuoden kuulumisiaan faneilleen Fireside Chat -lähetyksessä.

Yhtiö kertoo yhdeksi tärkeimmistä saavutuksistaan uuden teknologian käyttämisen pelin sisäisen toksisuuden vähentämiseksi. Blizzard-pomo J. Allen Brack kertoi koneoppimisjärjestelmästä, joka auttaa tarkistamaan pelaajien raportit loukkaavasta käyttäytymisestä ja kielestä. Teknologia on käytössä Overwatchissa, Heroes of the Stormissa sekä World of Warcraftissa.

"Muutama kuukausi sitten laajensimme tämän järjestelmän World of Warcraftin julkisiin kanaviin, ja olemme jo nähneet häiritsevien pelaajien läsnäoloajan vähentyneen puoleen, ja jatkamme järjestelmän nopeuden ja tarkkuuden parantamista", Brack toteaa ja jatkaa: "Nämä ovat pieniä askelia, mutta ne voivat lisätä pysyvää muutosta."

Blizzconia on yleensä vietetty tähän aikaan vuodesta, mutta koronapandemian vuoksi suunnitelmia jouduttiin muuttamaan. Seuraava BlizzCon on nyt BlizzConline, joka järjestetään helmikuussa 2021.