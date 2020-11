OnePlus julkaisee Cyberpunk 2077 -teemaisen 8T-puhelimen

OnePlus on paljastanut Cyberpunk 2077 -version suositusta 8T-puhelinmallistaan.

Puhelimen ulkonäkö on Night Cityyn sopiva, ja sen sisään on ladattu teeman mukaisia taustakuvia, filttereitä sekä ääniefektejä. Tekniikaltaan Cyberpunk 2077 -versio ei eroa lähes lainkaan normaalista OnePlus 8T-mallista. Erikoisversioita on tarjolla rajoitettu erä.

Noin 513 euron arvoinen Cyberpunk 2077 OnePlus 8T on valitettavasti ennakkomyynnissä vain Kiinassa – ainakin toistaiseksi. Lisäkuvia voi katsella täältä sekä uutisen lopussa olevasta videoupotuksesta.

Cyberpunk 2077 -peli julkaistaan ​​viimeisimpien tilannepäivitysten mukaan 10. joulukuuta.