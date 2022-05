Futuristista polttopailloilua tarjoava Knockout City muuntuu ilmaispelattavaksi ensi kuun alusta – tuore traileri esittelee uusia vehkeitä ja ominaisuuksia

Velan Studiosin kehittämä Knockout City muuttuu ilmaispelattavaksi, kuten helmikuussa kerroimme. Nyt on selvillä tarkka päivämäärä, jolloin tämä muutos tapahtuu.

Hyppy ilmaispelattavaksi nimikkeeksi tapahtuu heti kesäkuun alussa 1.6., kun tuotoksen kuudes kausi alkaa.

Jos Knockout Cityn on ehtinyt ostaa tai lunastaa PlayStation Plus -palvelun tarjonnasta jo aiemmin, on pelaajien mahdollista ladata Loyalty Royalty Bundle. Tämä paketti tuo mukanaan legendaarista kosmeettista rompetta, XP-boosteja sekä pelin sisäistä Holobux-valuuttaa kahden tonnin verran.

Tuore traileri, jonka voi katsoa alta, esittelee mitä tuleman pitää.

Knockout City on saatavilla PC:lle, Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.