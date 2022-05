Modern Warfare II saattaa palauttaa Call of Duty -pelisarjan Steamiin

Call of Duty: Modern Warfare II -taidetta on ilmestynyt Steamiin. Tämä voisi viitata siihen, että sarja palaa Valven alustalle ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen.

Reddit-käyttäjä Kalinine julkaisi Call of Duty: Modern Warfare II:n Steam-kuvitusta, jossa Ghost poseeraa pelin kansikuvabannerissa. Kuva ohjaa käyttäjät "tutkimaan koko pelisarjaa". Banneri on sittemmin poistettu Steamista, mutta siitä otettua kuvakaappausta voi tutkailla alta.

Edellinen Steamissa julkaistu Call of Duty -peli oli vuoden 2017 Call of Duty: WWII. Sen jälkeen PC:lle ilmestyneet pelisarjan osat on tuotu kansan käsiin yksinoikeudella Activisionin Battle.Net-alustan kautta.