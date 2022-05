Valosapelit valmiiksi – Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords saapuu Switchille ensi kuun puolella

Ensi kuussa Nintendo Switchillä päästään jälleen Tähtien sodan makuun, kun Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords saapuu myyntiin.

Alun alkaen vuonna 2004 julkaistun nimikkeen Switchille on kääntänyt Aspyr-studio, jonka käsialaa oli myös edellisen osan käännöstyö. Kauaa ei tuotosta tarvitse odottaa, sillä peli saapuu pelaajien ulottuville päivämäärällä 8.6.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords ei ole ainoa Tähtien sota -nimike, joka on juuri pyörinyt uutisissa, sillä eilen julkistettiin jatkoa Respawn-studion Star Wars Jedi: Fallen Orderille. Lue tulevasta Survivor-lisänimen saaneesta seikkailusta uutisestamme (klik).

