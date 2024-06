Gears of War: E-Day palaa Locust-invaasion alkulähteille – pääosissa nuori Marcus Fenix kavereineen

Xbox Showcasen päätteeksi nähtiin yllätysjulkistus Gears of War: E-Day.

The Coalitionin kehittämä Gears of War: E-Day vie pelaajansa sarjan tarinan alkulähteille, päivään jolloin Locust-invaasio käynnistyi. Tarina koetaan nuoremman Marcus Fenixin näkökulmasta, mutta muitakin tuttuja hahmoja luonnollisesti pyörii kuvioissa mukana – ainakin vanha kunnon Dom Santiago nähdään debyyttitrailerilla. Xbox Wire -tiedotteen mukaan jopa Chainsaw Lancer -aseen alkuperä tulee ilmi tässä esiosassa. Mennyttä heijastelee myös trailerilla kuultava Mad World -kappale, joka säväytti aikoinaan sen ihan ensimmäisen Gears of Warin trailerilla.

Unreal Engine 5:llä rullaavan Gears of War: E-Dayn julkaisupäivää ei vielä kerrottu.