Vanhan tutun protagonistin tähdittämä Life is Strange: Double Exposure julkistettiin trailerin kera

Life is Strange -sarja jatkuu tutun päähahmon kera.

Life is Strange: Double Exposure tuo kuvioihin alkuperäispelinkin protagonistina toimineen Max Caulfieldin, joka on kasvanut teinistä aavistuksen kypsemään ikään. Päähahmo omaa edelleen mystisiä voimia, joiden avulla pitäisi hyppiä todellisuuksien välillä ja saada samalla pelastettua Maxin traagisesti menehtynyt ystävä Sophie. Peliä kehittää Before the Stormin ja True Colorsinkin kehittänyt Deck Nine.

Life is Strange: Double Exposure julkaistaan lokakuun 29. päivä PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.