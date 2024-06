Pitkään työstetty Perfect Dark esittäytyy uudenkarhean pelikuvan voimin

Xbox Game Showcasessa nähtiin pitkä siivu odotettua Perfect Dark -pelikuvaa.

Perfect Dark -sarjan uutukaista työstää Xbox-studio The Initiative Crystal Dynamicsin suosiollisella avustuksella – myös alkuperäispelin kehittänyt Rare on antanut pelille kuuleman mukaan siunauksensa. Ensikiusoittelut pelistä nähtiin jo vuonna 2020, mutta sittemmin projektin ympärillä on ollut jopa huolestuttavan hiljaista.

Xbox Games Showcasessa kuitenkin kävi ilmi, että valmista on hiljalleen tulossa vaikka julkaisupäivä jäi edelleenkin pimentoon. Yli kolmen minuutin pelikuvatrailerilla nähdään niin hiiviskelyä, erilaisia vimpaimia, parkour-henkistä liikkumista kuin sitä räiskintääkin – tietysti Joanna Darkin itsensä toimesta.

Perfect Darkista voi lueskella lisätietoja Xbox Wire -tiedotteesta, täältä.