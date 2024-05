God of War Ragnarök saapuu PC:lle syksyllä

God of War Ragnarök tekee tuloaan PC:lle.

Julkistus tapahtui viimeöisessä State of Play -lähetyksessä, ja käännöksen tehtailee Jetpack Interactive. Studion käsialaa oli myös ensimmäisen osan PC-versio (saitin arvio linkin takana), joka julkaistiin pari vuotta sitten.

Teoksen on määrä tukea niin lukitsematonta ruudunpäivitystä, natiivia 4K-resoluutiota kuin leveää (21:9) ja superleveää laajakuvaa (32:9). Myöhemmin ladattavana lisäsisältönä ilmestynyt Valhalla-DLC on sekin mukana paketissa. Sonyn PC-julkaisujen keskuudessa paljon porua viime aikoina aiheuttanut "PSN-pakko" on läsnä tässäkin tapauksessa, eli teos vaatii toimiakseen PlayStation Network -käyttäjätilin.

God of War Ragnarök julkaistaan Steamissa ja Epic Game Storessa 19. päivä syyskuuta kuluvaa vuotta. Jaakko Herrasen ansiokkaan arvion voi lukaista täältä (klik).