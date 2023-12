: God of War Ragnarök saa uutta ilmaista lisäsisältöä

Suosiota niittänyt God of War Ragnarök saa uutta lisäsisältöä.

Valhalla-nimeä kantava uusi sisältö on epilogi Kratoksen tarinalle. Kyseessä on taisteluun painottuva, roguelite-henkinen moodi. Jokaisen kierroksen jälkeen pelaaja palkitaan erinäisillä palkinnoilla, joista osa on pysyviä ja osa väliaikaisia.

Tarjolla on viisi eri vaikeusvaihtoehtoa, joita voi vaihdella kierrosten välillä. Kaikki aiemmat pelaamista helpottavat esteettömyysvaihtoehdot ovat myös käytössä. Mäiskintäareenalle pääsee missä tahansa tarinan vaiheessa, mutta kehittäjät suosittelevat läpäisemään ensin pelin päätarinan. Tarkemmat tiedot voi lukaista PlayStation Blogin postauksesta.

Kehittäjästudio Santa Monica Studio paljasti samalla, että God of War Ragnarök on myynyt huikeat 15 miljoonaa kappaletta. Uuden Valhalla-lisäsisällön julkistustrailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

God of War Ragnarök: Valhalla julkaistaan jo aivan pian, nimittäin 12. päivä joulukuuta, sekä PlayStation 5:lle että edellisen sukupolven raudalle. Pelin omistavat voivat ladata uuden lisäsisällön kirjastoonsa täysin ilmaiseksi.