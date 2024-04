Nyt selvitetään Grand Theft Auto -pelien TOP 5 tunnusmusiikit – yksi ralli oli epätavallisen vaikea tapaus sijoittaa omalle paikalleen

Petri Katajan blogi

Ainahan se on mielessä. Hyvä musiikki nimittäin.

Ja Grand Theft Auto -pelisarjassa sitä piisaa, vaikka nimikkeitä varten sävelletyt rallit eivät olekaan se asia, mistä kyseiset tuotokset ovat tulleet tutuksi.

Siitä huolimatta peleissä on ollut varsin oivia sävellyksiä, joista tunnussävelmille voisi nyt antaa valokeilan.

Otetaan selvää siitä, mitkä ovat ne viisi parasta Grand Theft Auto -sarjan tunnusmusiikkia.

5. Grand Theft Auto V

Tämä kappale voi yllättää. Kyllä, kyseessä on Grand Theft Auto V:n tunnussävelmä, mutta sitä ei itse pelissä paljoa kuulla.

Oli miten oli, niin kyseinen kappale on tuottaja-artisti Oh Non tuotantoa. Se kuullaan instrumentaaliversiona nimikkeen tunnusmusisointina, minkä lisäksi siitä kuullaan räppäyksellä varustettu versio pelin sisäisellä The Lab -radiokanavalla. Tässä versiossa ovat mukana MC Eiht, Freddie Gibbs ja Kokane.

4. Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto 2:n tunnusmusiikki kuulosti siltä, että se oli yhdistelmä joka mahdollista 90-luvun äänimaisemaa yhdistettynä hitusen jazzahtavaan jammailuun. Siitä suorastaan looginen edistysaskel on GTA 3:n yksinkertaisen toimiva letkeä melodia.

Craig Connerin ja Stuart Rossin työstämä sävelmä on varmasti monelle pelaajalle todella nostalginen veto, eikä asiaa haittaa ollenkaan, että kyseessä on myös noin muutenkin varsin oiva kappale.

3. Grand Theft Auto

Myönnän, että ensimmäisen Grand Theft Auton tunnusmusiikin sijoittaminen oli itselleni haastavaa. Tällä rallilla on nimittäin silmissäni (korvissani?) oma nostalgiahuuruinen paikkansa, minkä lisäksi kappale nyt vaan on niin pirun menevä, että sitä voisi kuulla useamminkin siihen kyllästymättä. Iso käsi Craig Connerille, jonka työstämäksi tämä Joyride- ja Grand Theft Auto -nimillä tunnettu teos on merkitty.

Tämä äkäinen renkutus on niin 90-lukua, että ei mitään rajaa. Jos se ei ole entuudestaan kovin tuttu, niin se ei ehkä iske yhtä kovaa. Vai iskeekö? Kuuntelemalla alta voi tämän asian ottaa selvittääkseen.

Ja niin, onhan sen ensimmäisen GTA:n soundtrack muutenkin varsin mainio! Enemmän siitä tämän linkin takana: Ihkaensimmäisen Grand Theft Auton soundtrack on kovempi kuin mitä muistat, etenkin JUURI SE YKSI kappale.

2. Grand Theft Auto: San Andreas

Jos on kuunnellut koskaan Yhdysvaltain länsirannikon hip hop -musiikkia, tunnistaa San Andreaksen soundista paljon tuttua. Menevä basso ja muu instrumentaatio on kuin suoraan legendaarisen tuottaja-artisti DJ Quikin käsistä lähtöisin. Nämä jamit ovat kuitenkin Michael Hunterin käsialaa. Iso käsi hänelle tästä teoksesta.

Ei näin letkeästä menosta, joka sopii peliin kuin nakutettu, voi olla pitämättä. Kuunnelkaa vaikka alta.

1. Grand Theft Auto IV

Kyllä se niin on, että Grand Theft Auto IV:n tunnari on se paras näistä kaikista. Se on kuin suorastaan elokuvasta ja on koko tämän joukkion tunnusmusiikkimaisin sävellys. Nimen Soviet Connection saanut kappale on yhtä aikaa synkkä ja menevä, melankolinen ja voimakas.

Tämäkin sävellys on Michael Hunterin käsialaa. Miehen työstämät kappaleet veivät sitten kaksi kärkisijaa.

Siinäpä tuo olisi. Grand Theft Auto 2:n ja Grand Theft Auto Advancen tunnarit sekä Liberty City Storiesin ja Vice Cityn luritukset olisivat myös jonain toisena päivänä voineet sopia mukaan, mutta kyllä tämä se TOP 5 -listaus nyt vaan olisi.

Minkälainen sävellys on Grand Theft Auto VI:n tunnusteema? Se selviää sitten ensi vuonna.

