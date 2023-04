Guerrilla vahvisti vaivihkaa: Aloyn seikkailut jatkuvat vielä ainakin yhdessä Horizon-pelissä

Guerrilla vahvisti hieman epämääräiseen tyyliin jatkoa Horizon-pelisarjalleen.

Horizon-universumia on käsitelty toistaiseksi Zero Dawnissa, Forbidden Westissä sekä PSVR2-peli Call of the Mountainissa. Tiedossa on lisäksi, että työn alla on verkkopohjainen peliprojekti samaan teemaan liittyen. Nyt Guerrilla luikautti organisaatiomuutoksista kertoessaan Aloyn seikkailujen jatkuvan vielä ainakin yhdessä, aiemmin julkistamattomassa pelissä – Horizonista näyttäisi siis muotoutuvan ainakin trilogia.

Mitä sitten niihin organisaatiomuutoksiin tulee, on Angie Smets ottanut uuden "head of development strategy" -roolin PlayStation Studiosilla. Guerrillan johtoportaaseen ovat puolestaan astuneet Joel Eschler (studio director, production director), Hella Schmidt (studio director, general manager) sekä Jan-Bart van Beek (studio director, art director).

Koko tiedotteen voi lukea studion kotisivuilta, täältä.

