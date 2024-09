Horizon Zero Dawn koki PlayStation 4:llä yllättävän hinnannousun tulevan remasteroinnin ilmestymisen kynnyksellä

Horizon Zero Dawnin PlayStation 4 -versio koki yllättävän hinnannousun tulevan remasteroinnin julkaisun kynnyksellä.

KonsoliFIN uutisoi eilen keskiviikkona SIE:n (Sony Interactive Entertainment) julkaisevan alun perin vuonna 2017 ilmestyneen Horizon Zero Dawnin remasteroidun painoksen PlayStation 5:lle ja PC:lle ensi kuun lopussa. Lisäksi Sony vahvisti samassa yhteydessä, että mikäli originelli teos löytyy jo kokoelmista joko digitaalisena tai levyllä, voi päivityksen lunastaa itselleen noin 10 euron hintaan. Hyvän tahdon ele koskee täten myös asiakkaita, jotka lunastivat pelin PlayStationin Play At Home -kampanjan aikana.

Jos sen sijaan suunnittelit tässä vaiheessa hankkivasi Horizon Zero Dawnin PlayStation 4 -version halvalla digikaupasta ja päivittäväsi remasteroituun painokseen huokeasti, nyt on jo liian myöhäistä. Sony on nimittäin nostanut pelin hintaa noin 20 eurosta 40 euroon kaikessa hiljaisuudessa, kuten alla olevasta kuvasta voi huomata.

Kuva: PSPrices/Eurogamer

Horizon Zero Dawn Remastered kustantaa julkaisussaan noin 50 euroa ja se julkaistaan samanaikaisesti PlayStation 5:lle sekä PC:lle Steamissa ja Epic Game Storessa 31. päivä lokakuuta.