BD is watching: Electronic Arts varoittelee Star Wars Jedi: Survivor -spoilereista

Star Wars Jedi: Survivorin lähestyvästä julkaisusta ei olla toistaiseksi selvitty aivan spoilerivapaasti.

Odotetun Star Wars -seikkailun äärelle ovat jo harvat ja valitut päässeet, minkä seurauksena netissä on jo nähty aiheen tiimoilta aina yhtä ikäviä spoilereita. Electronic Arts kehottaa Twitterissä välttämään moisten levittämistä ja varoittaa samalla nettinatiiveja verkossa liikkuvista paljastuksista.

Star Wars Jedi: Survivor seuraa tarinallisesti vuonna 2019 ilmestyneen Fallen Orderin tarinakaarta. Pääosassa on siis edelleen imperiumin jahtaama Cal Kestis ikonisine valosapeleineen ja vekkuleine droidikavereineen.

Respawnin kehittämä Star Wars Jedi: Survivor julkaistaan kuluvan viikon perjantaina PC:lle, Xbox Series S|X:lle sekä PlayStation 5:lle.

No spoilers! ✋

We’re beyond excited for everyone to experience #StarWarsJediSurvivor this week! We ask that you please be mindful of others and avoid posting or sharing spoilers.

And remember, BD is watching! pic.twitter.com/yjvjwGYvO5

— EA Star Wars (@EAStarWars) April 24, 2023