THQ Nordic järjestää kesällä kolmannen vuosittaisen digitaalisen esittelytilaisuutensa.

THQ Nordic kertoo tämän vuoden esityksen sisältävän maailman ensi-iltojen lisäksi myös päivityksiä ja paljastuksia aiemmin julkistettuihin peleihin. Mukana ovat muun muassa Alone in the Dark, Outcast 2 ja Trine 5.

Tapahtuma on katsottavissa YouTubessa, Twitchissä ja Steamissa perjantaina 11. elokuuta kello 22.00 Suomen aikaa alkaen.

