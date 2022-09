Halo-pomo Bonnie Ross jättää 343 Industriesin

Halo-sarjaa jo pidemmän aikaa luotsannut Bonnie Ross jättää 343 Industriesin ja sen myötä Microsoftin.

Bonnie Ross on 343 Industriesin perustajajäsen ja on johtanut yksinomaan Haloa varten rakennettua studiota vuodesta 2007 – siis jo 15 vuoden ajan. Matkan varrelle mahtuu niin Halo 4, Halo 5 Guardians, Halo: The Master Chief Collection, Halo Infinite kuin Halo-televisiosarjakin. Ross kertoo jättävänsä pitkäaikaisen pestinsä perheessä tapahtuneen lääketieteellisen syyn vuoksi.

343 Industriesin uudeksi johtajaksi kohoaa Pierre Hinze (studio head), minkä lisäksi johtoportaaseen kipuavat Bryan Koski (general manager of franchise) sekä Elizabeth Van Wyck (head of business and operations).