The Legend of Zelda: Breath of the Wildin jatko-osa tottelee nimeä The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom esiteltiin juuri päättyneen Nintendo Direct -lähetyksen lopuksi. Ytimekkään, mutta ilahduttavasti rahtusen pelikuvaakin esittelevän trailerin lisäksi pelille saatiin vihdoin myös julkaisupäivä: 12. toukokuuta 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom julkaistaan Nintendo Switchille.