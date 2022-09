Ilouutisia Noituri-faneille: The Witcher -sarjan kolmoskauden kuvaukset ovat purkissa

Ilouutisia kaikille Noituri-faneille.

Netflixin The Witcher -sarjan kolmaskausi on saatu kuvattua. Asiasta on ilmoitellut useampikin projektin parissa työskennellyt, kuten esimerkiksi Cirillaa näyttelevä Freya Allan. Hänen twiittinsä on nähtävillä alla. Kuvauksia hidastivat useammat COVID-19-tartunnat, joista osansa sai esimerkiksi pääosassa Geraltin roolissa nähtävä Henry Cavill.

Julkaisuajankohtaa tuleville jaksoille ei ole vielä kerrottu, mutta oletettavasti niiden kimppuun päästään ensi vuoden puolella.

Lisää aiheesta: