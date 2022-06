Heinäkuun Games with Gold -peleissä jo aiemminkin ilmaisvalikoimassa nähty Torchlight

Xboxin Games with Gold -valikoima heinäkuulle saattaa jättää monen mielestä toivomisen varaa.

Games with Gold -jäsenet voivat napata kovalevylle jo vuonna 2009 ilmestyneen Torchlightin – pelin, jolle on jo parikin jatko-osaa ja joka on ollut tarjolla kertaalleen aiemminkin. Vieläkin vanhempaa pelailtavaa puolestaan tarjoaa Thrillville: Off the Rails -rakentelu. Nelikon täydentävät Beasts of Maravilla Island sekä Relicta.

Lisätietoja Xboxin uutistiedotteesta, täältä.

Alla vielä koko valikoima päivämäärineen: