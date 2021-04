Oxenfree II ja lukuisat muut näkivät päivänvalon – Indie World -show tarjosi kosolti uusia tuttavuuksia sekä alennuksia nykyisistä nimikkeistä

Huhtikuinen Indie World -lähetys tarjosi paljon uusia ja mielenkiintoisia nimikkeitä.

Tapahtumassa paljastettiin kosolti uusia pelejä, kuten Oxenfree II ja OlliOlli-sarjan tuorein osa eli OlliOlli World. Lisäksi nähtiin tuoretta pelikuvaa Segan vanhan valopyssyklassikon uudelleenlämmittelystä eli House of the Dead: Remakesta, joka julkaistaan vuoden lopulla. Myös uusi Turtles-peli Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge vahvistettiin Switchille ja vanha kunnon Fez on nyt ladattavissa Nintendon eShopista.

Lähetystä juhlistettiin myös mittavilla eShop-alennuksilla, joihin lukeutuu yli tuhat nimikettä. Tarjoukset ovat voimassa 25. huhtikuuta saakka. Listan näet täältä.

Kokonaisuudessaan esiteltyjen pelien lista näytti julkaisuajankohtineen tältä: