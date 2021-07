Heinäkuun loput Xbox Game Pass -lisäykset selvillä – Microsoft Flight Simulator liihottelee PC:n lisäksi Series S|X:lle

Microsoft on paljastanut heinäkuun lopun uudet Xbox Game Pass -lisäykset.

Ylivoimaisesti nimekkäin tulokas on vihdoin myös Series S|X -konsolikaksikolle liihotteleva, koko maapallon mallintava, Microsoft Flight Simulator. Täysin uutta pelailtavaa tarjoavat puolestaan JRPG-klassikoista ammentava Cris Tales, Last Stop, Omno sekä The Ascent. Retroilijoita taas miellyttänevät originaalilta Xboxilta tutut Blinx: The Time Sweeper sekä Crimson Skies: High Road to Revenge.

Täydellinen lista lisäyksistä ja poistuvista peleistä alustoineen ja arvostelulinkkeineen alla:

20.7.

Battlefield V (pilvi) – EA Play

Cris Tales (pilvi, konsoli, PC)

22.7.

Atomicrops (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Raji: An Ancient Epic (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Last Stop (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

26.7.

27.7.

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series S|X)

29.7.

Lethal League Blaze (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Omno (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Project Wingman (PC) – ID@Xbox

The Ascent (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Poistuvat 31.7.

It Lurks Below (konsoli, PC)

The Touryst (pilvi, konsoli, PC)

UnderMine (pilvi, konsoli, PC)

Lisätietoja Xboxin uutistiedotteesta, täälä.