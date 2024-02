Helmikuun PlayStation Plus -katalogin lisäykset vie pelaajat merille ja avaruuteen

Sony on paljastanut PlayStation Plus -katalogiinsa saapuvat helmikuun lisäykset.

Listalta löytyy pelattavaa varsin monipuolisesti. Kaahailun makuun pääsee pitkäikäisen Need for Speed -sarjan viimeisimmän julkaisun Need for Speed Unboundin parissa. Roolipelien ystäviä hemmotellaan useamman pelin voimin. Listalta löytyy muun muassa jättimäinen viikinkieepos Assasin's Creed Valhalla ja sci-fi seikkailu The Outer Worlds. Kokonaisuudessaan lista näyttää seuraavanlaiselta:

PlayStation Plus Extra ja Premium -tilaajille:

PlayStation Premium -tilaajille:

Resistance: Retribution | PS4, PS5

Jet Rider 2 | PS4, PS5

Tales of Symphonia | PS4, PS5

Tales of Vesperia | PS4, PS5

Uudet nimikkeet saapuvat ladattavaksi 20. helmikuuta.